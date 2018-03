Sieben Jahre lang führte die Unternehmerin und Moderatorin Sylvie Meis (39) begeisterte Zuschauer durch die freitagabendlichen Let's Dance-Shows. Doch dann der Schock: Vor Beginn der elften Staffel wurde sie durch Edelsteinerbin Victoria Swarovski (24) ersetzt, die fortan an der Seite von RTL-Moderator Daniel Hartwich (39) das Tanzspektakel kommentiert. Während ihre Fans die hübsche Niederländerin vermissen, gesteht Chef-Juror Joachim Llambi (53) im Interview mit Promiflash: Bei "Let's Dance" ist Sylvie mittlerweile abgeschrieben!

Auf die Frage, ob Sylvie hinter den Kulissen bei "Let's Dance" vermisst werde, antwortete Joachim: "Nein, Sylvie ist gar kein Thema. Sie ist eine tolle, hübsche, attraktive Frau, die uns viele Jahre lang begleitet hat, aber Thema ist sie überhaupt nicht." Wie Sylvie diese Worte wohl auffasst? Bisher nahm sie ihr Sendungs-Aus sportlich, wünschte Victoria in einem Instagram-Post sogar viel Erfolg für deren erste Show. Das Wochenende verbrachte sie am vergangenen Freitagabend fernab vom Glanz und Glamour des Show-Auftaktes. Auf Instagram ließ sie ihre Fans mit einem Schnappschuss daran teilhaben, wie sie am Weissenhäuser Ostseestrand entspannte.

Als Sylvies Nachfolgerin hat es die Österreicherin alles andere als leicht. Für ihr Debüt als "Let's Dance"-Moderatorin musste sie harte Kritik einstecken. Joachim verteidigte die einstige Show-Siegerin allerdings: "Ich finde, sie hat das gar nicht so schlecht gemacht! [...] Man muss solchen jungen Menschen auch eine Chance geben", verriet er gegenüber Promiflash.

Florian Ebener/Getty Images Joachim Llambi, "Let's-Dance"-Juror

Anzeige

Florian Ebener / Getty Sylvie Meis und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Anzeige

Lukas Schulze/Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de