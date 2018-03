SIE ist ihr großes Idol! Kim Kardashian (37) gilt für viele als absoluter Beauty-Guru und gefeierte Modeikone. Als Unternehmerin hat sie ihre eigene Modekollektion und Make-up-Linie. Doch der Keeping up with the Kardashians-Star blickt selber zu jemand ganz Bestimmtes auf: Pop-Queen Madonna (59)! Schon von klein auf war die brünette Beauty Fan der Sängerin – in einem rührenden Post erklärt Kim nun die Liebe zu ihr!

Via Instagram teilte die dreifache Mama nun einen Schnappschuss von sich und der "Like a Virgin"-Interpretin. "Ihr versteht nicht einmal die Liebe zu dieser Frau", leitet die Frau von Kanye West (40) ihren Fangirl-Post ein. Schon als kleines Kind sei das Reality-Sternchen von der Poplegende fasziniert gewesen. "1989 war sie sogar meine Nachbarin und hat Kourtney und mir eine Schachtel Neonschmuck und Gummiarmbänder geschenkt", schrieb Kim weiter. Doch niemand ihrer Mitschüler habe dem TV-Gesicht damals geglaubt, dass diese Ac­ces­soires von der Musikerin stammten.

"Ich habe immer zu ihr aufgesehen", fand Kim den krönenden Abschluss ihres Beitrages. Mittlerweile sind die beiden Power-Frauen gute Freunde und geben sich gegenseitig Pflegetipps. Wie findet ihr Kims kleine Liebeserklärung an Madonna? Stimmt ab!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Realitystar

Stephen Lovekin/Getty Images Madonna, Sängerin

Vivien Killilea/Getty Images for Create & Cultivate Kim Kardashian, Social-Media-Ikone

