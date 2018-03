Was hat der denn mit seinen Haaren gemacht? Rapper Drake (31) sorgte in den letzten Jahren nicht gerade wegen seines Hangs zu verrückten Frisuren für Schlagzeilen. Trotz wechselnder Partnerinnen veränderte der "God's Plan"-Interpret eines nie: seinen Style! Doch jetzt überraschte der Ex von Sängerin Rihanna (30) mit einem völlig neuen Look auf dem Kopf: Auf Social Media präsentierte sich Drake mit diesem Mega-Lockenschopf!

Ganz lässig mit einem Zahnstocher im Mund posiert der erfolgreiche Musiker auf seinem neuesten Instagram-Schnappschuss mit seiner neuen Frise: Das Gesicht des sonst so perfekt frisierten 31-Jährigen umspielen dabei wilde Locken! Das Pic kommentierte Drake mit dem Spruch: "Verlinkt einen Freund, der so rausgehen würde." Aber wie konnte dem Kanadier in so kurzer Zeit so eine Tolle wachsen? Schließlich zeigte er sich vor gut einer Woche noch mit dem gewohnt raspelkurzen Undercut auf seinem Profil.

Den Fans war in den Kommentaren schnell klar: Bei dem überraschenden Pudellook muss es sich um eine Perücke handeln! Doch der eine oder andere seiner knapp 41 Millionen Follower wünschte, dass die haarige Veränderung echt wäre. "Seine Haare sehen unfassbar geil aus!" oder "Ganz ehrlich, die Frisur würde dir wirklich gut stehen." waren nur zwei der begeisterten Kommentare. Aber was sagt ihr: Wie gefällt euch Drakes zotteliger Style?

Splash News Drake bei den NBA Awards 2017

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Drake bei einem Konzert in Miami 2017

Anzeige

Joe Scarnici/Getty Images Drake bei dem Toronto International Film Festival 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de