Neue Details im Harvey Weinstein (66) Schuldenskandal! Die Schlagzeilen des Hollywood-Bosses scheinen sich ständig übertrumpfen zu wollen: Vorwürfe sexueller Belästigung, die ganz Hollywood in Rebellion versetzt haben, das mehr oder weniger unfreiwillige Verlassen seiner eigenen Produktionsfirma und die Insolvenzmeldung des Unternehmens mit Milliarden US-Dollar an unbezahlten Verbindlichkeiten. Ein Dokument sorgt jetzt erneut für Furore: Die Namensliste seiner Gläubiger wurde veröffentlicht und diese Namen haben es in sich!

Der amerikanischen Zeitung USA Today sollen Informationen vorliegen, dass die Liste stolze 394 Seiten lang sei. Wer ist darauf zu finden? Von Musiker bis Schauspieler, fast jeder Name scheint einem etwas zu sagen. Einige der interessantesten Gläubiger, denen der Unternehmer noch Geld schulde: Jennifer Lawrence (27), Daniel Radcliffe (28), Heidi Klum (44), John Legend (39), Keira Knightley (32), Robert De Niro (74) und sogar die Obamas erscheinen im Schuldendokument. Was nicht hervorgeht, sind die einzelnen Beträge der Zahlungsempfänger.

Welche Verbindung hat die ehemalige Präsidentenfamilie mit dem einstigen Studioboss? Malia (19), älteste Tochter des ehemaligen US-Oberhaupts Barack Obama (56), machte vor gut einem Jahr ein Praktikum in der Produktionsfirma. Zu dieser Zeit wusste die Welt noch nichts über die Sexvorwürfe des Hollywood-Stars. Nach Bekanntwerden der Anschuldigungen kritisierten Michelle (54) und Barack das Verhalten des Filmbosses stark.

Remy Steiner/Getty Images for Tommy Hilfiger Daniel Radcliffe, Schauspieler

Emma McIntyre/Getty Images for Lorraine Schwartz Heidi Klum

Mark Wilson/Getty Images Malia Obama beim Thanksgiving-Dinner im Weißen Haus 2014

