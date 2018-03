Der Herzschmerz sitzt noch tief! Amber Rose (34) hat sich erst vor Kurzem von ihrem Boyfriend 21 Savage (25) getrennt. Die 34-Jährige und der Rapper waren zwei Jahre lang ein Paar und sollen sogar über eine Heirat nachgedacht haben. Jetzt will das Model einen endgültigen Schlussstrich ziehen und mit der Beziehung abschließen: Auf ihrem Social-Media-Profil löschte sie kurzerhand alle Fotos.

Offenbar haben die Bilder zu viele schmerzliche Erinnerungen an die einstige Liebe zu 21 Savage hervorgerufen. Nach der Bekanntgabe des Beziehungsendes löschte Amber alle ihre bisherigen Uploads auf Instagram. Auch die zahllosen Hater-Kommentare unter ihren Posts könnten am Selbstbewusstsein des Reality-TV-Sternchens genagt haben. Jetzt wagt sie in den sozialen Medien einen Neuanfang.

Wie sehr die Ex von Wiz Khalifa (30) ihrem Musiker-Boyfriend nachtrauert, machte sie vor wenigen Tagen in einem Interview deutlich. Dabei schockierte sie mit einer Ekel-Beichte: Sie rieche an der getragenen Unterwäsche ihres Ex-Freundes, da sie ihn so sehr vermisse.

Bennett Raglin/Getty Images for Harper's BAZAAR Amber Rose und 21 Savage im September 2017

Valerie Macon / Getty Images Amber Rose, Model

21 Savage/Instagram Rapper 21 Savage in einer Garderobe

