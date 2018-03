Wird ihm alles zu viel? Leonard Freier (33) steht kurz vor seiner Hochzeit. Am 7. Juni will der ehemalige Bachelor seine Jugendliebe Caona vor den Traualtar führen. Doch bis zum großen Tag der beiden Turteltauben muss noch so einiges organisiert werden. Im Promiflash-Interview gibt Leo einen kleinen Einblick in die Hochzeitsvorbereitungen: "Wir planen und planen und planen und planen und planen, zwischendurch schlafe ich ein und dann planen wir wieder.”



