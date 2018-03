Das Rätsel ist gelöst! Eva Mona Rodekirchens (41) GZSZ-Rolle Maren Seefeld erfuhr nach einer Untersuchung im Krankenhaus, dass sie schwanger ist – nur nicht von wem! Infrage kommen ihr Partner Alexander (Clemens Löhr, 49) und Seitensprung Leon (Daniel Fehlow, 43). Diese Botschaft überraschte sie auch, weil Maren vermutet hatte, bereits in den Wechseljahren zu sein. Aufgrund eines in Folge 4766 vorgezeigten Personalausweises gingen Medien davon aus, dass die Blondine bereits 54 Jahre alt sei – bei den eingefleischten Fans brach deshalb eine wilde Diskussion aus! Jetzt verriet RTL das tatsächliche Alter der Rolle!

54, 42 oder 40? Ganz einig waren sich auch die GZSZ-Zuschauer nicht mehr. In den Kommentaren zum Promiflash-Artikel heißt es: "Sie ist in der Rolle Anfang 40!" oder "Hat Maren nicht erst letztes Jahr ihren 40. Geburtstag gefeiert? Dann hat Maren ja 14 Jahre übersprungen!" Die Antwort: Ja, hat sie wirklich! Da in der Folge am 22. Juni 2011 der Ausweis noch ganz klar das Geburtsdatum 22. März 1963 abgebildet hatte, wurde die Kultfigur wohl tatsächlich im Nachhinein verjüngt! Auf Nachfrage teilte RTL nun mit: "Maren ist im Moment 42. Sie dachte und hoffte nach der Nacht mit Leon sicherlich auch ein wenig, nicht mehr schwanger werden zu können."

Ob mit 42 oder 54 – ein Schock war diese Nachricht wohl so oder so! Die Fans sind aber nicht nur beim Alter, sondern auch beim Story-Verlauf geteilter Meinung. Während einige das Beziehungsdrama als auserzählt ansehen, fiebern andere eifrig mit!

MG RTL D / Rolf Baumgartner Daniel Fehlow und Eva Mona Rodekirchen als Leon und Maren bei GZSZ

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner Eva Mona Rodekirchen, spielt Maren Seefeld bei GZSZ

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Alexander (Clemens Löhr)

Anzeige

Hättet ihr Maren auch als 42 Jahre alt eingeschätzt? Ja! Nein. Ich hatte etwas anderes im Kopf. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de