Planungsstress vor der Hochzeit! Erst vor wenigen Wochen hatte Ex-Bachelor Leonard Freier (33) seiner Caona die Frage aller Fragen gestellt. Die Traumhochzeit soll allerdings schon am 7. Juni stattfinden. Da bleibt für die Vorbereitungen natürlich nicht mehr viel Zeit. Im Promiflash-Interview verrät der Unternehmer, wie viel Arbeit tatsächlich noch auf die beiden Turteltauben wartet: "Jetzt fehlen noch die Outfits, die Ringe, die Torte. Also ein paar ganz wichtige Dinge fehlen noch.”



