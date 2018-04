Besser spät als nie – das dachte sich wohl auch Howard Carpendale! Nach 34 Jahren Beziehung hat er seiner Partnerin Donnice endlich das Jawort gegeben. Im Standesamt von Starnberg hat das Paar im kleinen Kreise geheiratet. Die Trauzeugen waren der Sohn des Schlagersängers, Wayne Carpendale (41), und dessen schwangere Frau Annemarie (40). Wayne heißt das neue Familienmitglied jetzt offiziell willkommen.

Auf seinem Instagram-Account postet der Schauspieler ein süßes Foto, das offensichtlich im Rahmen der Hochzeit seines Vaters entstanden ist. Glücklich strahlt das frisch vermählte Brautpaar in die Kamera. Zu dem Schnappschuss schreibt der 40-Jährige: "Nach 34 Jahren frisch verheiratet. Ich glaube, das hält. Donnice Carpendale in da house! So happy for you two."

Und schon bald bekommen die Familie Carpendale weiteren Zuwachs. Waynes Gattin Annemarie ist nämlich hochschwanger. Stolz präsentiert die taff-Moderatorin ihren stetig wachsenden Babybauch in den sozialen Netzwerken. Die werdenden Eltern fiebern der Geburt freudig entgegen. Trotzdem ist der Papa in spe auch ein wenig nervös.

AEDT/WENN.com Howard Carpendale und Donnice Pierce bei der Premiere von "Unsere Zeit ist jetzt"

Oliver Hardt/Getty Images Wayne Carpendale bei der Goldenen Kamera 2018 in Hamburg

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale feiert Instagram-Erfolg

