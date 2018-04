Klären sie alles vor laufenden Kameras? Seit dem überraschenden Tod von Jennifer Frankhausers (25) Vater herrscht zwischen seiner Tochter Jennifer und ihrer Halbschwester Daniela Katzenberger (31) Funkstille. Während Jennys Zeit im Dschungel machte es kurz den Anschein, als würden sich die zwei wieder annähern – dem war aber offensichtlich nicht so. Jetzt kursieren Gerüchte, dass die TV-Bekanntheiten in einer gemeinsamen TV-Show ihre Probleme bewältigen würden. Im Promiflash-Interview reagierte die amtierende Dschungelkönigin auf die Spekulationen: "Um Gottes Willen, also es wird niemals eine Sendung geben, in der ich mit meiner Schwester noch mal alles durchdiskutiere, niemals. Das verspreche ich euch. Niemals wird es so was geben."



