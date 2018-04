Früh übt sich, wer mal ein echter Superheld werden will! Mit Chris Hemsworth (34) haben seine kleinen Zwillinge Sasha (4) und Tristan (4) einen richtig coolen Daddy: Der Australier ist nicht nur einer der beliebtesten Schauspieler Hollywoods, sondern als Thor auch fester Bestandteil des Avengers-Universums. Und tatsächlich ist der Nachwuchs Papa schon auf den Fersen: Chris' Twin-Söhnchen schwingen schon ihre eigenen Hämmerchen!

In seiner Heimatstadt Byron Bay knipsten Fotografen Chris und seine Liebsten beim Osterbrunch mit Matt Damon (47) und Familie. Dabei zeigte sich, welch großen Eindruck die Marvel-Figur, die auf den nordischen Donnergott mit seinem Kriegshammer Mjölnir zurückgeht, auf Chris' Nachwuchs machen muss: Nicht nur seine Jungs amüsieren sich prächtig mit den Mini-Mjölnirs, auch Tochter India Hemsworth spielt gerne mit. Dass seine Kleinen Superhelden im Blut haben, bewies der Mann von Elsa Pataky (41) schon mehrfach – zum Beispiel, als er mit den Twins ein Hero-Camp veranstaltete.

Chris selbst war erst im vergangenen Jahr als Thor auf der Leinwand zu sehen gewesen. Bald schlüpft der 34-Jährige wieder in seine Paraderolle. Ab dem 26. April wird er im dritten Avengers-Streifen wieder an der Seite von Iron Man (Robert Downey Junior, 53), Captain America (Chris Evans, 36) und Co. den Hammer schwingen. Ob da ein paar neue coole Moves dabei sein werden, die Sasha, Tristan und India dann nachspielen können?

Media-Mode / Splash News Chris Hemswort mit seiner Familie in Australien

Media-Mode / Splash News India Hemsworth und ihr Bruder in Byron Bay

Marvel Studios/Entertainment Weekly, Marvel Studios/Entertainment Weekly, Marvel Studios/Entertainment Weekly "Avengers: Infinity War"-E!-Cover: Thor, Iron Man und Captain America

