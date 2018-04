Ziehen jetzt auch die verbliebenen One Direction-Jungs nach? Seit dem Startschuss für die offizielle Bandpause ab März 2016 warten die Fans der britischen Band auf die angekündigten Solo-Werke. Mit dem Release seines gleichnamigen Debütalbums im Mai 2017 setzte Harry Styles (24) die Latte für seine Kollegen mächtig hoch. Erst ganze fünf Monate später zog Niall Horan (24) mit seinem Longplayer "Flicker" nach. Während es Liam Payne (24) bis heute wenig eilig zu haben scheint, gab Louis Tomlinson (26) jetzt einen entscheidenden Hinweis auf den Release-Termin seines ersten Albums.

Seine Fans dürfen sich offenbar tatsächlich freuen. Knapp ein Jahr nachdem Musik-Buddy Harry seiner Solo-Karriere mit Songs wie "Sign Of The Times" und Co. als erster einen regelrechten Push verpasste, scheint sich auch Louis' harte Arbeit endlich auszuzahlen. Via Twitter verriet er jetzt: "Danke für all eure Geduld. Glaubt mir, wir sind so nah dran. Ich bin wirklich begeistert von einigen neuen Songs. Ich kann es kaum erwarten, endlich dieses Album zu veröffentlichen. Das ist alles, woran ich die letzten zwei Jahre gearbeitet habe." Wann genau das musikalische Werk auf den Markt kommen soll, behielt er zwar für sich, lange kann es aber seinen Worten zu urteilen nicht mehr dauern.

Auch wenn es für ein Album bislang nicht gereicht hat, war der schöne 26-Jährige zuletzt nicht untätig. Vier eigene Singles, für die er unter anderem mit Künstlern wie Steve Aoki und Bebe Rexha (28) zusammengearbeitet hat, konnte er bereits in seiner Diskografie verbuchen. Mit welchen Features er wohl auf seinem Album überrascht?

Kevin Winter / Getty Images Louis Tomlinson bei den Teen Choice Awards 2017

Anzeige

Chris Jackson / Getty Images Louis Tomlinson bei den Pride of Britain Awards 2016 in London

Anzeige

Getty Images / Kevin Winter Louis Tomlinson beim 106.1 KISS FM's Jingle Ball 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de