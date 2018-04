Mit diesem Social-Media-Bild hat Liliana Nova (30) ihre Follower ziemlich überrascht. Vier Jahre lang war das Model mit der Fußballlegende Lothar Matthäus (57) zusammen. Nach zwei Jahren Ehe trennten sich die Wege des Paares im Februar 2011 jedoch. Trotz der Scheidung scheint die geborene Ukrainerin die Beziehung in guter Erinnerung behalten zu haben. Im Netz postete sie jetzt nämlich ein altes Pärchenfoto mit dem Sportstar.

Hand in Hand spazieren Liliana und Matthäus auf dem Throwback-Pic durch Jerusalem. Die Modelbeauty kann selbst nicht fassen, wie lange dieser Schnappschuss bereits her ist. "Rückblende zu der Zeit, in der ich mit meinem Ex-Mann für ein Charityprojekt in Jerusalem war. Wahnsinn, wie schnell die Jahre vergangen sind", schwelgt sie auf Instagram in Erinnerungen. Doch noch eine andere Sache verblüfft die 30-Jährige: ihr Aussehen! "Damals war ich besessen von braunen Augen, deswegen habe ich ständig Kontaktlinsen getragen. Eigentlich habe ich nämlich grau-blaue Augen", erklärt die Fashionista.

Auch beruflich hat sich bei Liliana in den vergangenen Monaten einiges getan. Nachdem sie 2015 nach New York zog, um dort die renommierte Schauspielschule Lee Strasberg zu besuchen, kommt nun endlich ihr erster Film in die Kinos. Das Remake des Horrorklassikers "Blood Feast" ist ab dem 13. April in den USA zu sehen. Ein deutscher Starttermin steht bisher noch nicht fest.

Menahem Kahana / AFP / Getty Images Liliana Nova und Lothar Matthäus 2008 in Jerusalem

Joerg Koch/Getty Images for NBC Liliana Nova beim Shocking Shorts Award

Joshua Blanchard/Getty Images for Hannover House Liliana Nova mit ihren "Blood Feast"-Kollegen

