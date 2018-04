Auch nach seinem Tod noch unvergessen: "Playboy"-Gründer Hugh Hefner (✝91) wäre heute 92. Jahre alt geworden! Als Gründer des Erotikmagazins eroberte er in den 50er-Jahren die Welt der Männermagazine im Sturm. Der Chef der Playboy-Mansion war dafür bekannt, sich stets mit jungen, schönen Frauen zu umgehen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Im September 2017 verstarb Hugh jedoch überraschend. An seinem heutigen Ehrentag gedenken dem Lebemann Fans auf der ganzen Welt!

Hugh wurde 1926 als Sohn eines Wirtschaftsprüfers in Chicago geboren, seine Vorfahren stammten jedoch aus Deutschland und Schweden. Der Amerikaner diente von 1944 bis 1946 in der amerikanischen Armee und studierte anschließend Psychologie. 1951 startete er seine Karriere in der Verlagsbranche, gründete 1953 sein geliebtes Magazin mit dem er Weltbekanntheit erlangte. Neben seinem ausschweifenden Leben als Casanova spielte er in mehreren Hollywoodfilmen – und führte ganz nebenbei noch eine Handvoll Ehen. Bereits während seines Studiums heiratete er seine Kommilitonin Mildred Williams, mit der er eine Tochter und einen Sohn bekam. Nach der zehn Jahre später folgenden Scheidung traute er sich mit dem Playmate des Jahres 1989 Kimberley Conrad ein zweites Mal – und ließ sich neun Jahre später auch von ihr scheiden. Nach seiner zweiten Gattin teilte The Hef mit sieben jungen Damen das Bett, bis er 2012 ein letztes Mal mit Blondine Crystal Harris (31) vor den Altar trat, die ihm bis zu seinen letzten Atemzug beistand.

Zahlreiche Fans drückten heute mit liebevollen Kommentaren auf Twitter ihre Glückwünsche und Gedanken für die Skandalikone aus. "Wir lieben und vermissen dich!" und "Heute wurde eine Legende geboren!", lauten nur wenige der emotionalen, mit Erinnerungsfotos verzierten Tweets.

