Die Teilnahme war der Startschuss für ein neues Leben! In der zehnten Staffel von The Biggest Loser gaben die Kandidaten wieder alles, um die überflüssigen Pfunde zum Schmelzen zu bringen – mit Erfolg! Am Sonntag präsentierten die sechs Halbfinalisten Lisa, Saki, Shirin, Benny, Christos und Vanessa nach dem großen Umstyling ihren frischen Look. Mit ihrem neuen Ich sorgte das halbe Dutzend für extreme Jubelstürme!

"Mir geht es super. Man kann sagen, ich bin gerade in der besten Phase meines Lebens", strahlte Shirin nach ihrem Gang über den Catwalk. Die hübsche Powerfrau verlor bisher unglaubliche 28,4 Kilogramm – und läuft jetzt mit rund 66 Kilos auf den Hüften durchs Leben. Auch ihre gute Freundin Vanessa begeisterte einfach alle. "Man sieht richtig, dass sie ihren Körper jetzt mehr liebt", schwärmte Coach Ramin Abtin (45). Camp-Küken Lisa genoss die Komplimente der anderen sichtlich. "Alle waren total beeindruckt von mir. Das war Balsam für die Seele", erzählte sie hinterher. Gereicht hat es für die Studentin aber nicht: Sie bekam kein Ticket fürs große Finale!

Auch die Herren im "The Biggest Loser"-Camp müssen sich nicht verstecken. Der leidenschaftliche Tänzer Benny nahm satte 53,8 Kilogramm ab und konnte seinen Anblick im Spiegel gar nicht fassen: "Nein! F**k, wie kann man so gut aussehen?" Der heimliche Favorit Christos war bei seinem Auftritt kaum wiederzuerkennen – und wurde von Kumpel Benny sogar mit Star-Geiger David Garrett (37) verglichen. Kilo-König ist aber Saki. Der attraktive 39-Jährige trat mit 57,3 Kilo weniger auf den Rippen auf die Waage im Halbfinale. "Saki ist einmal in den Jungbrunnen gefallen. Der ist jetzt schon fast fertig, würde ich sagen", sagte Trainerin Mareike Spaleck. Wie es bei "The Biggest Loser" weitergeht, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr auf Sat.1.

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidatin Shirin nach dem Umstyling

Anzeige

SAT.1/ Daniel Waschnig Vanessa im "The Biggest Loser"-Halbfinale

Anzeige

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidatin Lisa nach ihrem Umstyling

Anzeige

SAT.1/ Daniel Waschnig Benny, "The Biggest Loser"-Kandidat

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidat Christos nach dem Umstyling

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidat Saki

Welcher Kandidat hat euch mit seiner Verwandlung am meisten überrascht? Shirin Vanessa Lisa Benny Christos Saki Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de