Wow, was für eine unglaubliche Verwandlung! Ganze acht Wochen schwitzte Christos im The Biggest Loser-Camp und kämpfte für sein neues Leben ohne die überflüssigen Pfunde. Christos verlor im Lager satte 36,3 Kilo. Sein Ehrgeiz hat sich definitiv bezahlt gemacht: Er sicherte sich einen Platz im Halbfinale. Dort erwartete den YouTuber auch das große Umstyling – und Christos ist kaum wiederzuerkennen!

Vor der Typveränderung hatte Christos ordentlich Herzrasen, wie er gegenüber Sat.1 verriet: "Ich wollte unbedingt das Umstyling haben. Ich bin so gespannt, was man aus mir zaubern kann." Sämtliche Nervosität war unbegründet: Sein neuer Look kann sich mehr als sehen lassen! Lässige Klamotten, ein gestutzter Bart, ein selbstbewusstes Lächeln und ein neuer Körper – Christos scheint sich einfach nur wohl zu fühlen! "Die Reaktionen der anderen waren alle extrem. Ramin ist ausgerastet", schwärmte der sympathische Strahlemann. Der Wirtssohn habe den Moment in vollen Zügen genossen.

Schon im Camp zeigte sich: Coach Ramin Abtin (45) und Christos sind mehr als nur Trainingspartner. Zwischen den beiden Männern ist eine echte Freundschaft entstanden. Auch beim Umstyling hatte der Fitness-Profi nur liebe Worte für seinen "The Biggest Loser"-Buddy übrig: "Christos ist ein sehr gutaussehender Mann, der ein paar Kilo zu viel hat, aber wenn er mal mit seiner Transformation fertig ist, wird er unfassbar gut aussehen."

Wie sich Christos im "The Biggest Loser"-Halbfinale schlagen wird, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr auf Sat.1.

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidat Christos nach dem Umstyling

SAT.1 / Benedikt Müller Der "The Biggest Loser"-Kandidat Christos Christodoulou

SAT.1/ Daniel Waschnig Ramin Abtin und Christos bei "The Biggest Loser"

