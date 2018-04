Eine Pop-Legende feiert Geburtstag! Heute wird Herbert Grönemeyer 62 Jahre alt. Der Sänger ist ein wahres Multitalent, das die deutsche Musikszene seit über drei Jahrzehnten prägt und dabei einen Rekord nach dem anderen aufstellt. Im kommenden Jahr geht der Komponist wieder auf Tour – doch schon heute hat er allen Grund zu feiern. Zu Grönemeyers Ehrentag stellt euch Promiflash seine größten Erfolge vor!

Auch international der Kracher

Sogar über Deutschlands Grenzen hinaus kennt und liebt man die Musik des Produzenten. 1988 nahm er seine größten Hits in englischer Sprache auf dem Album "What’s All This" auf – das Titellied schaffte es damals in die kanadischen Single-Charts und bescherte ihm einige Auftritte vor Ort. Auch in New York und Chicago gastierte Grönemeyer schon. 2012 veröffentlichte er das Album "I Walk", auf dem U2-Frontmann Bono (57) ein Duett mit ihm schmettert.

Jedes Album ein Treffer

Seitdem sein fünftes Studioalbum "Bochum" 1984 die Chartspitze erklommen hatte, stieg jedes (!) seiner Alben auf Platz 1 der deutschen Hitparade ein. 2003 schaffte das auch sein Konzertmitschnitt "Mensch" – als erste Live-DVD überhaupt! Kein Wunder, dass das zugehörige Studioalbum und seine Durchbruch-CD mit der Ruhrpott-Hymne in der Top 3 der erfolgreichsten deutschen Alben vertreten sind.

Eine Größe im Filmgeschäft

In dem Kino-Blockbuster "Das Boot" feierte der gebürtige Göttinger 1981 seinen ersten großen Erfolg an der Seite von Martin Semmelrogge (62), Uwe Ochsenknecht (62) und weiteren Schauspielern. Auch als Film-Komponist machte er sich einen Namen: Neben elf ECHOs und zahlreichen anderen Preisen heimste der Ausnahmekünstler einen Adolf-Grimme-Preis für seine Melodien zum TV-Streifen "Sommer in Lesmona" ein. Auch einer Hollywood-Produktion verlieh er den perfekten akustischen Rahmen: Die Musik zu "The American" mit George Clooney (56) entstammt Grönemeyers Feder.

"Mensch"

Sein größter musikalischer Kracher verdient natürlich einen eigenen Abschnitt. Noch bevor die Scheibe auf den Markt kam, erreichte sie allein dank der Vorbestellungen Platin-Status – daraus wurde später 21-fach Gold, was 3,15 Millionen verkaufte Tonträger bedeutet. Dabei steckt hinter dem Album eine traurige Geschichte: Es ist das erste Werk Grönemeyers, nachdem er seinen Bruder und seine Frau innerhalb weniger Tage verloren hatte. Seiner geliebten Anna, mit der er zwei Kinder hat, widmete er den Titel "Der Weg". Inzwischen kann der Sänger aber wieder lachen: Er ist seit einiger Zeit glücklich verliebt.

Charity-Gigant

Schon zu Beginn seiner Karriere engagierte sich der Texter, der mit vollem Namen übrigens Herbert Arthur Wiglev Clamor Grönemeyer heißt, für den guten Zweck. Er rief 1985 das Projekt "Band für Afrika" ins Leben, mit dem ähnlich wie bei Band Aid Spenden gesammelt wurden. Seit 2005 unterstützt er "Deine Stimme gegen Armut" und tritt immer wieder für seine politische Überzeugung und gegen Fremdenhass auf. Das renommierte Time-Magazin zeichnete ihn für sein Engagement gegen Armut auf der Welt sogar als "European Hero" aus.

Herbert Grönemeyer

Herbert Grönemeyer bei "Menschen, Bilder, Emotionen" 2015

Herbert Grönemeyer, Sänger

Herbert Grönemeyer, Sänger

Herbert Grönemeyer



