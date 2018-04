Ob sie mit dieser Methode die große Liebe finden wird? Erika Dorodnova (26) wurde im Finale von Der Bachelor 2017 das Herz gebrochen: Rosenkavalier Sebastian Pannek (31) servierte sie in der Entscheidungsnacht ab und entschied sich für Clea-Lacy Juhn (26). Für die Projektmanagerin damals ein harter Schlag – lange konnte sie sich keinem neuen Mann öffnen. Nun ist die Influencerin aber wieder bereit und möchte sich im RTL-Kuppelformat Bachelor in Paradise einen Herzbuben angeln.

In ihrer Instagram-Story verrät die Blondine jetzt, wie sie sich in der kommenden Liebes-Show verhalten will, um die Männer von sich zu überzeugen: "Diesmal werde ich die Kontrolle ablegen." Ob das der Schlüssel zum Erfolg ist? Bei ihrer Bachelor-Teilnahme hätte Erika ein wenig mehr Gelassenheit gut getan – sie konnte sich damals einfach nicht fallen lassen. Dies bemängelte auch Basti an ihr, nur kurz vor ihrer Final-Pleite: "Versuch' nicht immer, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, was ich sage. Nicht immer alles so negativ sehen!"

Erika hat jetzt die passende Einstellung – da fehlt nur noch der richtige Mann! Ob der bei "Bachelor in Paradise" auf sie wartet? Zur Flirt-Auswahl stehen für die Beauty unter anderem Ex-Rosenheld Oliver Sanne (31) oder die ehemaligen Bachelorette-Boys Philipp Stehler und Johannes Haller.

Der Bachelor, RTL Erika Dorodnova und Sebastian Pannek im Bachelor-Finale 2017

Anzeige

erika_dnova/Instagram Erika Dorodnova

Anzeige

RTL/ Bernd Jaworek Philipp Stehler, Bachelorette-Kandidat 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de