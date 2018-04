Mit ihrem Song "Price Tag" stürmte Jessie J (30) 2011 die Charts. Danach folgte ein Hit auf den anderen und die Sängerin arbeitete mit Künstlern wie David Guetta (50) oder Mary J. Blige (47) zusammen. Doch nun stellte sie sich einer neuen Herausforderung – Jessie nahm an der chinesischen Version von X Factor teil und gewann vor wenigen Tagen die Show!

Jessica Ellen Cornish, wie die Britin mit gebürtigem Namen heißt, wurde die Ehre zuteil, als allererste internationale Interpretin in China bei der Castingshow X Factor teilnehmen zu dürfen. Dreieinhalb Monate verbrachte das Style-Chamäleon in Asien und setzte sich gegen etliche andere Contest-Teilnehmer durch. Show für Show sang sich die 30-Jährige in die Herzen der chinesischen Zuschauer. Überraschenderweise gewann die Künstlerin vergangenen Samstag das Format mit ihrer herzergreifenden Performance von Whitney Houston's Klassiker "I Will Always Love You".

Via Instagram erklärte Jessie ihren Fans, was sie dazu bewogen hat, sich auf ein Gesangsformat im Ausland einzulassen: "Ich habe zugesagt, weil ich das Unerwartete liebe. Ich liebe es, Großbritannien zu repräsentieren und überall zu singen. Es war aber auch für mich eine Möglichkeit eine Brücke zwischen zwei Kulturen zu schaffen."

Paras Griffin/Getty Images for BET Jessie J , Sängerin

Charley Gallay/Getty Images for n:PHILANTHROPY Jessie J , Sängerin

Tommaso Boddi/Getty Images for WE Jessie J

