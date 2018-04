Meint es keine Frau ernst mit Martin? Der Ruhrpottler wollte im vergangenen Jahr die große Liebe finden. Doch bei Schwiegertochter gesucht funkte es mit keiner seiner Ladys so richtig. Zwar möchte das Wolfgang Petry-Double es auch in der kommenden Staffel gern wieder versuchen, allerdings hat die Produktion sich noch nicht endgültig für ihn entschieden. Im Alltag klappt es jedenfalls nicht für Martin mit der passenden Herzdame, wie er Promiflash erzählte.

Schon in der Kuppelshow berichtete der Schlagerbarde, dass er bei seinen Auftritten gern mal angeflirtet würde und seine Zukünftige damit kein Problem haben dürfe. Doch die Richtige war für Martin bisher nicht dabei, denn es gibt da ein Problem: "Ist jetzt nicht so, dass ich noch nie ein Angebot bekommen hab bei Auftritten oder so. Aber das ist dann nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das sind manchmal verheiratete Frauen. Ich suche ja was dann auf Dauer."

Ob der Musiker wohl bald seine Seelenverwandte findet? Konkrete Vorstellungen davon, wie die "Miss Petry" sein sollte, hat Martin zumindest. Aber "backen" könne er sie sich schließlich auch nicht.

MG RTL D Edeltraud und Martin bei "Schwiegertochter gesucht" 2017

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Martin und seine Auserwählte Ingrid

Schwiegertochter gesucht, RTL "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Martin

