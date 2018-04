Überglückliches Geburtstagskind! Die Tänzerin Ekaterina Leonova (31) ist momentan wieder im Let's Dance-Stress: Zusammen mit ihrem Tanzpartner Ingolf Lück (59) legt sie Woche für Woche eine heiße Sohle aufs Parkett. Zeit für eine kurze Trainigspause musste allerdings unbedingt sein, denn die gebürtige Russin feiert heute ihren 31. Ehrentag. Zu diesem Anlass postete sie einen Schnappschuss mit ihren Gratulanten und bedankte sich so für die zahlreichen Glückwünsche!

"Das ist das Team 'Tanzmäuse'!", stellte Ekat ihre Feiergesellschaft auf Facebook vor. Weiter schrieb die Jubilarin glücklich: "Danke an euch, dass ihr meinen Geburtstag zu etwas Besonderem gemacht habt! Ich bin sprachlos und überglücklich." Mit von der Partie war der strahlende "Let Dance"-Kandidat Ingolf Lück, der zusammen mit der TV-Beauty inmitten von Luftschlangen, Gebäck und Luftballons posierte. Ein großes Dankeschön richtete sie auch an ihre Fangemeinde, die ebenfalls an sie gedacht hat und etliche Kommentare unter dem Pic hinterließ.

Nach der kleinen Party durfte der Profi seinen Schützling sicher wieder triezen: Weil der Comedian in der vergangenen Show-Folge wackelte und nach einem Quickstepp um den Verbleib in der Sendung bangen musste, wollen Ekat und er erst recht ihr Bestes geben: "Also, jetzt wird hart, hart gearbeitet. Davor war es zwar auch hart, aber jetzt wird es doppelt hart", kündigte die Brünette ehrgeizig gegenüber Promiflash an.

Matthias Nareyek / Getty Images Ekaterina Leonova bei der Berlin Fashion Week

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Ingolf Lück

Andreas Rentz / Staff Ekaterina Leonova mit Ingolf Lück bei "Let's Dance"

