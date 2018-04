Sarina Nowak (25) nahm 2009 bei Germany's next Topmodel teil. In der Castingshow erreicht sie "nur" den sechsten Platz. Trotzdem hat die Strahlefrau heute Erfolg – und zwar als Curvy-Model! Umso überraschender ist dieses Geständnis von ihr: Sie litt als Teenager unter Magersucht – wog teilweise nur 45 Kilogramm. Erst ein schicksalhafter Moment bewegte sie zum Umdenken: "Dass ich irgendwann wieder anfing zu essen, lag jedoch daran, dass ich jemandem begegnete, der auch essgestört war und bereits in einer Klinik stationär behandelt wurde. Ich dachte damals: ‘Das wird mir niemals passieren.’ Bis ich plötzlich feststellte, dass es mir längst schon passiert war", schreibt sie in ihrem Buch Curvy – Mein Weg zu mehr Glück und Selbstbewusstsein, erschienen beim Gräfe und Unzer Verlag GmbH, München.



