Jedes Jahr versammelt sich alles, was Rang und Namen hat, auf dem berühmten Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste um Palm Springs. Neben Hollywoodsternchen und Influencern mischen sich selbstverständlich auch Musiker und Supermodels unter die Party-Crowd. Zwischen Fressbuden und Trinkständen wird gefeiert, gelacht, getrunken und – wie sollte es anders sein – geflirtet, was das Zeug hält. So vergnügten sich auch die ehemaligen Lovebirds The Weeknd (28) und Bella Hadid (21). Allerdings nicht miteinander!

Nachdem vor Kurzem Bilder des R'n'B-Künstlers veröffentlicht wurden, auf denen er offensichtlich mit einer brünetten Beauty knutscht, wurden Stimmen laut, der 28-Jährige sei möglicherweise wieder mit seiner Ex Bella zusammen. "Ich war das nicht", dementierte das Model die Spekulationen jedoch nur kurze Zeit später. Die hatte nämlich angeblich nur Augen für jemand ganz anderen. Wie ein Insider gegenüber Page Six verriet, sollen zwischen der 21-Jährigen und dem 24-jährigen Newcomer-Rapper Kyle Harvey mächtig die Funken gesprüht haben. "Bella wurde beim Flirten mit dem It-Boy Kyle erwischt. Die beiden wurden sogar dabei beobachtet, wie sie ihre Telefonnummern austauschten", berichtete die Quelle.

Während sich die Schönheit offenbar in Abschleppstimmung befand, krallte sich ihr Verflossener bereits zum zweiten Mal eine Ex-Freundin von Teeniestar Justin Bieber (24). Nachdem er im letzten Jahr mit Selena Gomez (25) angebandelt hatte, turtelte er in diesem Jahr mit Chantel Jeffries (24). Ob sie wohl diejenige war, mit der Bella auf den Fotos verwechselt wurde?

Frazer Harrison/Getty Images for New York Fashion Week: The Shows) Bella Hadid, Model

Kevin Winter/Getty Images Kyle Harvey bei den MTV Video Music Awards, 2017

Dimitrios Kambouris/Getty Images Bella Hadid und The Weeknd auf einer Gala in New York

