Sie fiebert auf ihre zweite Chance hin! Barbara Meier (31), die vor einer Woche erst die Let's Dance-Promiriege verlassen musste, ist in der nächsten Folge des Tanzwettbewerbs nun doch wieder dabei, weil sich ihr Ex-Konkurrent Jimi Blue Ochsenknecht (26) den Mittelfußknochen gebrochen hat. Als Nachrückerin blieben dem Model nun lediglich zwei Tage, eine Choreografie einzuüben, die die Jury vom Hocker hauen soll – keine leichte Aufgabe, doch Barbara freut sich schon riesig auf ihre Show-Rückkehr!

In einem Instagram-Posting bekundete die 31-Jährige ihre große Vorfreude aufs Tanz-Comeback, das sie heute Abend mit Profitänzer Sergiu Luca (35) feiern wird. "Bin so gespannt, ob euch unser Tanz gefallen wird! Wir haben in den zwei Trainingstagen alles gegeben und so, so, so fleißig trainiert! Aber jetzt gönn ich mir erstmal neun Stunden Schlaf", schrieb der schöne Rotschopf am Donnerstagabend zu seinem Beitrag. Wie hart das Intensivtraining mit ihrem strengen Lehrer war, lässt sich nur erahnen – in normalen Probenwochen haben die Stars die vollen sieben Tage Zeit zum Üben.

Barbara und Sergiu haben sich für ihr Show-Comeback eine Nummer ausgesucht, die Spannung und Sexappeal verspricht. Mit einem Tango zu Shakiras (41) Song "Objection" wollen die beiden nicht nur die Juroren Motsi Mabuse (37), Joachim Llambi (53) und Jorge Gonzalez (50) begeistern, sondern auch das Publikum zu vielen Anrufen bewegen – schließlich will das Duo jetzt so richtig abräumen!

Instagram / barbarameier Barbara Meier und Sergiu Luca

Andreas Rentz / Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier bei "Let's Dance"

Andreas Rentz / Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

