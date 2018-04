Spott und Häme ist Kim Kardashian (37) gewohnt – doch jetzt feuert ein wahrer Marken-Gigant gegen sie! Der Reality-Star weiß sich nicht nur gut zu vermarkten, sondern hat auch einen Riecher für Lifestyle-Produkte. Ob Handyhüllen, Kosmetik oder bald auch Unterwäsche: Kim mischt einfach überall mit. Ihr neustes Parfüm sorgt dank des verruchten Flakons für großen Wirbel: Die Dreifach-Mom scheint sich ein wenig zu sehr von einer anderen berühmten Marke inspiriert haben zu lassen – und die nimmt es mit Humor!

Auf seinem Instagram-Account zeigte das Label von Jean Paul Gaultier (66) zwei seiner bekanntesten Parfümflaschen: einen männlichen und einen weiblichen Torso, die die Düfte "Le Male" und "Classique" enthalten. So weit, so unspektakulär – doch im Bildkommentar schießt das Unternehmen witzig gegen Duft-Konkurrentin Kim: "Gegen alle Gerüchte trifft sich unser 'Le Male' nicht mit einer Anderen!" Eine klare Anspielung auf den Flakon der 37-Jährigen, der ihren Körper in ähnlicher Weise abbildet wie die Gaultier-Behälter!

In einem weiteren Posting machte die Marke nochmals Werbung für ihre eigenen Produkte mit einem Seitenhieb auf den Titel von Kims Reality-Show Keeping up with the Kardashians. Bedeuten die Gaultier-Jokes, dass Kim mit ihrem Design durchkommt – oder liegt etwa doch Ärger in der Luft? Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Kardashian-Girl für seinen überschwänglichen Unternehmergeist gerichtliche Konsequenzen fürchten müsste: Kims jüngere Schwestern Kendall (22) und Kylie Jenner (20) wurden 2017 für geklaute T-Shirt-Designs verklagt.

WENN Jean Paul Gaultier

Charley Gallay / Getty, Instagram/ kimkardashian Kim Kardashian und ihr neues Parfum KKW BODY

Jesse Grant / Getty Images Kendall und Kylie Jenner

