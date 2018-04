Offiziell haben One Direction-Star Niall Horan (24) und Sängerin Hailee Steinfeld (21) ihre Romanze noch nicht bestätigt. Bei einem gemeinsamen Urlaub auf den Bahamas wurden die zwei jetzt allerdings von einem Fan erwischt: Die Schnappschüsse zeigen die Musiker, wie sie eng umschlungen süße Küsse austauschen. Warum die US-Schauspielerin ihre Beziehung vermutlich trotzdem weiterhin geheim halten wird und was ihre beste Freundin Taylor Swift (28) mit dieser Entscheidung zu tun hat, das will ein Insider jetzt wissen.

Das Leben im Scheinwerferlicht hat seine Schattenseiten. Eine Tatsache, über die auch Taylor Swift ein Lied singen könnte. Fast all ihre vergangenen Beziehungen und auch Trennungen wurden in der Öffentlichkeit diskutiert. Schlagzeilen, die schmerzhaft sein können. Doch damit ist jetzt Schluss: TayTays aktuelle Liebe zu Brit-Schauspieler Joe Alwyn (27) lebt sie abseits von Red Carpets und Co. Diesem Beispiel wolle nun auch Hailee folgen: "Sie bewundert es, wie Taylor es schafft ihre Beziehung zu Joe so geheim zu halten", soll ein Bekannter der Kalifornierin dem US-amerikanischen Boulevardmagazin Hollywood Life verraten haben.

Allerdings würde die 21-Jährige ihr Liebesglück am liebsten in die Welt hinausschreien, da sie total verrückt nach dem ehemaligen Boyband-Mitglied sei. "Hailee ist total in Niall verknallt! Sie findet ihn total attraktiv, talentiert und superheiß. Sie möchte eine ernsthafte Beziehung mit Niall führen, aber sie hat Angst davor, dass es vielleicht nicht klappen könnte. Deshalb ist sie nicht bereit es öffentlich zu machen", erklärt der Insider.

Mark Davis/Getty Images; Stuart C. Wilson/Getty Images Taylor Swift und Joe Alwyn

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Hailee Steinfeld, Sängerin

Getty Images / Jeff Spicer Niall Horan, Sänger

