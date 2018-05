Mitte März steckte GZSZ-Paul (Niklas Osterloh, 29) seiner Emily (Anne Menden, 32) einen Verlobungsring an den Finger. Endlich! Schließlich hatte der Kiez-Hottie schon einige Male erfolglos versucht, die Frage aller Fragen zu stellen. Heute Abend stürzt sich das TV-Couple in die Planung der Hochzeitsfeier. Während der Location-Suche wird den beiden allerdings ein Stein in den Weg gelegt. Ob die große Traumhochzeit jetzt doch ins Wasser fällt?

Im RTL-Teaser zur neuen Folge begeben sich die frisch Verlobten höchst motiviert auf die Suche nach einem geeigneten Ort für die Feier. Ihr Fund liefert ein Rundum-Wohlfühl-Paket: Festsaal, Zimmer, Sekt-Empfang, Blumen, Hochzeitstorte und Menü. "Hier die Tische, hinten das Buffet und hier die Tanzfläche", tänzelt Emily glücklich durch die Räumlichkeiten. Als die zukünftigen Eheleute erfahren, dass an ihrem Hochzeitstermin, dem 8. August, gerade eine andere Feier storniert wurde, fallen sie sich glücklich in die Arme.

So einfach scheint der Traum von der gelungenen Hochzeit allerdings nicht zu sein. Das zeigt sich als die zwei von den Kosten erfahren. Paul und Emily wären aber nicht Paul und Emily, wenn sie nicht direkt eine Lösung parat hätten: "Hier, sehen sie das. Das sind Bohrhäufchen. Sie haben Holzwürmer", erklärt Paul dem Zuständigen in der Location. "Mein Verlobter killt die Biester und dafür zahlen wir natürlich nichts – außer das Menü und Service", will die Mode-Kennerin den Deal unter Dach und Fach bringen. Ob das klappt? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

