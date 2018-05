Falko Ochsenknecht (33) ist auf alles vorbereitet! Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller hat die Fans schon während seiner siebenjährigen Soap-Karriere mit seinen Gute-Laune-Sounds zum Jubeln gebracht. Als "Ole ohne Kohle" tritt der Vollblutkünstler auch nach seinem TV-Aus noch auf, hat vor wenigen Tagen sogar erst eine neue Single herausgebracht. Doch obwohl "Du kannst mir die Nudel putzen" Ohrwurm-Potenzial verspricht: Sollte es mit der Musik nicht mehr hinhauen, hat Falko bereits einen Alternativplan!

Tatsächlich hat der 31-Jährige gleich zwei abgeschlossene Ausbildungen vorzuweisen – doch ein Job kommt für ihn absolut nicht mehr infrage: "Ich würde nicht noch einmal als Werkzeugmechaniker arbeiten. Ich sag mal so: Ich war so gut in der Ausbildung, dass die Firma mich nicht übernommen hat", verriet der Schauspieler im Promiflash-Interview. Die Tätigkeit als Versicherungsfachmann wieder aufzunehmen, würde er zwar in Erwägung ziehen, ihm schwebe allerdings noch etwas ganz anderes vor: "Die Versicherungsbranche wäre vermutlich mein Plan B, wenn gar nichts mehr geht. Oder ich starte eine Poker-Karriere."

Ein Ende seiner Bühnenkarriere ist bisher aber noch nicht in Sicht – ganz im Gegenteil! Mit seinem Sommerhit will Falko die Charts stürmen und jeden Tanzmuffel zum Abgehen und Mitgrölen bewegen. Wenn er an den Erfolg seines ersten Songs "Ich bin kein Model und kein Superstar" anknüpfen kann, wird ihm das auch mit Sicherheit gelingen.

Facebook / Falko Ochsenknecht Falko Ochsenknecht aka Ole ohne Kohle

Instagram / falko.ochsenknecht Falko Ochsenknecht alias Ole ohne Kohle, September 2017

Berlin - Tag & Nacht, RTL ll Ole Peters von Berlin - Tag & Nacht

