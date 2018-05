Dieses Frühjahr entzückten die schwedischen Royals mit höchst erfreulichen Neuigkeiten: Prinzessin Adrienne, der jüngste Spross der königlichen Familie erblickte das Licht der Welt und verzaubert mit seinem zuckersüßen Lächeln einfach alle. Auch die stolzen Eltern, Prinzessin Madeleine (35) und ihr britischer Gatte Chris O'Neill (43), kommen aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Das beweist jetzt auch der neueste Schnappschuss im Adelsalbum: In den schützenden Armen seiner Mama nuckelt das kleine Mädchen völlig friedlich an seinem Schnuller.

Es ist das perfekte Porträt einer beliebten Bilderbuch-Family! Selig ruhig und eingehüllt in einen blassrosa Cardigan blickt die kleine Prinzessin zu ihrer schönen Mama hinauf. Papa Chris legt liebevoll seine Arme um seine beiden Damen. Harmonie pur bei der jüngeren Schwester von Kronprinzessin Victoria (40) und ihren Liebsten! Völlig untypisch für ein offizielles Foto des schwedischen Palastes: Im Adriennes süßem Mund steckt ein weißer Schnulli, an dem sie genüsslich nuckelt.

Am 8. Juni wird die Kleine ganz traditionell getauft. Mit vollständigem Namen heißt der süße Spatz dann offiziell Adrienne Josephine Alice. Für Madeleine und ihren Gemahl hat das Datum eine besonders symbolische Bedeutung, denn am gleichen Tag vor fünf Jahren gaben sich die zwei Turteltauben in der Stockholmer Schlosskirche das Jawort.

Mr Christopher O’Neill Prinzessin Adrienne von Schweden

Anzeige

Splash News Chris O'Neill und Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihren Kindern bei Victorias Geburtstagsfeier

Anzeige

Pelle T Nilsson / AOP Sweden Madeleine von Schweden und Christopher O'Neill bei ihrer Hochzeit im Juni 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de