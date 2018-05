Gestern Abend im großen Staffelfinale von Deutschland sucht den Superstar wurde die Gewinnerin auserkoren: Das Nesthäkchen Marie Wegener (16) konnte den begehrten Superstartitel an sich reißen. Mit dem Siegersong "Königlich" setzte sie sich live im Kölner Coloneum gegen ihre Konkurrenten Janina El Arguioui (30), Michel Truog (26) und Michael Rauscher (20) durch. Familie, Freunde und Fans sind außer Rand und Band! Doch hat die Duisburgerin verdient gewonnen?

Mit ihrer unverkennbaren Powerstimme sang sich das Goldkehlchen innerhalb der letzten vier Monate nicht nur in die Herzen der DSDS-Jury um Mousse T. (51), Carolin Niemczyk (27), Ella Endlich (33) und Dieter Bohlen (64), sondern verzauberte auch die Zuschauer. Die haben immerhin per Telefon- und SMS-Voting für das Küken abgestimmt! In der finalen Folge begeisterte die 16-Jährige zunächst mit ihrer Performance zu "Break Free" von Ariana Grande (24). Spätestens mit "Königlich" entpuppte sie sich dann wahrhaftig als Königin des Abends! Passend zum Song überthronte die 1,63 Meter große Schönheit alle! Als Showmaster Oliver Geissen (48) schließlich den Champion verkündete, sprühten im Studio die Funken.

Von Beginn an konnte Marie in der beliebten Castingshow mit ihren Leistungen überzeugen. Vor allem für Poptitan Dieter galt sie längst als heimliche Favoritin, aber auch viele Promis sahen sie an der Spitze. "Königlich" stammte aus seiner kreativen Feder. Findet ihr, dass Marie der Sieg gebührt? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

Michael Gottschalk/Getty Images Marie Wegener, Siegerin von 2018

Anzeige

Michael Gottschalk/Getty Images Marie Wegener im großen DSDS-Finale

Anzeige

Michael Gottschalk/Getty Images Marie Wegener, DSDS-Siegerin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de