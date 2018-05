Er lässt die Frauenherzen höher schlagen! Christos nahm bei The Biggest Loser fast 71 Kilogramm ab – und kann sich seitdem kaum noch vor Liebesnachrichten retten. Im Promiflash-Interview verriet der YouTuber, wie sehr er die Aufmerksamkeit genießt. Was der TBL-Finalist bisher allerdings verschwiegen hatte: Seine heutige Ex-Freundin servierte ihn vor seinem Einzug ins Abnehm-Camp ab! "Und dann, wenn ich so überlege, vor 'The Biggest Loser' macht eine Freundin mit mir Schluss und nach 'The Biggest Loser' – Womanizer. Ist ein schönes Gefühl, ist auch Bestätigung und tut dem Herzen gut", strahlte Christos.



