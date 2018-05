Jetzt hat es sich Katy Perry (33) wohl mit der nächsten Promidame verscherzt! Erst vor wenigen Tagen schaffte die Sängerin ihren jahrelangen Streit mit Taylor Swift (28) aus der Welt. Nachdem sie TayTay 2012 ein paar Tänzer abgeworben hatte, bekriegten sich die beiden Musikerinnen ohne Hemmungen in der Öffentlichkeit. Mit einem Brief entschuldigte sich die 33-Jährige nun für die handfeste Fehde und wurde dafür mit Taylors Vergebung belohnt. Eine zurückgewonnene Freundschaft, die Katy vielleicht bald gut gebrauchen könnte. Jetzt soll sie nämlich mit einem anderen Superstar auf Kriegsfuß stehen!

Keine Geringere als Rihanna (30) soll aktuell überhaupt nicht gut auf Katy zu sprechen sein. Nachdem die beiden Chartstürmerinnen jahrelang ein Herz und eine Seele waren, haben sie sich laut Daily Mail mittlerweile auseinandergelebt. Nach 18 Monaten ohne Kontakt trafen sie am Montag bei der Met Gala in New York das erste Mal aufeinander. Nur widerwillig soll RiRi an diesem Abend mit ihrer einstigen Freundin für gemeinsame Fotos posiert haben und lud sie angeblich auch nicht zu ihrer legendären Afterparty ein.

Bisher ist nicht bekannt, warum Rihanna an diesem Abend so schlecht auf ihre Kollegin zu sprechen war. Ihre Managements schweigen bisher über die Auseinandersetzung. Die angespannte Situation schien Katy allerdings sehr zu belasten: "Sie war wirklich sehr verärgert darüber, dass Rihanna ihr dermaßen die kalte Schulter zeigte und sie auch nicht zu ihrer Party einlud", plauderte ein Sun-Insider aus dem Nähkästchen.

Larry Busacca/Getty Images for NARAS Rihanna und Katy Perry bei den Grammy Awards 2015

Larry Busacca / Getty Rihanna und Katy Perry bei den Grammys 2012

Amy Sussman/Getty Images for The Griffin Katy Perry und Rihanna im Juli 2009

