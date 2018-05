Ihre Freundschaft glich einer regelrechten Achterbahn! Zoe Saip und Victoria Pavlas (19) sind in der 13. Staffel von Germany's next Topmodel als Besties ins Rennen gegangen. Schon während der Castingshow wurde schnell klar – die beiden können nicht mit aber auch nicht ohneeinander. Allerdings sorgte der ständige Beef der zwei nach ihren Show-Exits für ein jähes Freundschafts-Ende. Doch denkt Zoe über ein BFF-Comeback mit Victoria trotzdem noch nach?

Promiflash traf die Blondine bei den About You Awards und sprach sie direkt auf eine mögliche Reunion mit ihrem ehemaligen "Gucci-Gang"-Mitglied an. "Ich möchte mit Victoria nichts mehr zu tun haben. Das bleibt auch so", gab die 18-Jährige ganz unverblümt zu. Kontakt habe sie seit ihrer gemeinsamen GNTM-Zeit nicht mehr zu der brünetten Beauty: "Ich habe, seit der Kontakt abgebrochen ist, von der Victoria nichts mehr gehört und gesehen."

Bereits nach ihrem Exit vor knapp einem Monat wollte Zoe schon nichts mehr von ihrer ehemals besten Freundin wissen. "Ich habe im Nachhinein die Einzelinterviews von Victoria gesehen. Das wird nichts mehr", erzählte die Österreicherin in einem Instagram-Livestream nach ihrem GNTM-Aus. Anscheinend haben die Worte, die die 19-Jährige vor den Kameras gegenüber Zoe fand, den Blondschopf zu sehr verletzt.

Instagram / victoria.topmodel.2018 Zoe Saip und Victoria Pavlas

Instagram / saipzoe Victoria Pavlas und Zoe Saip

Instagram / zoe.topmodel.2018 Zoe Saip, ehemalige GNTM-Kandidatin 2018

