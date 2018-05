Schadet Caitlyn Jenners (68) angebliche Verlobung dem Familienverhältnis? Dem ehemaligen Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans wird aktuell eine Beziehung mit dem 21-jährigen Transgender-Model Sophia Hutchins nachgesagt. In den vergangenen Tagen verdichteten sich sogar die Gerüchte, dass es dem Paar mit 47 Jahren Altersunterschied so ernst sei, dass es schon Hochzeitspläne schmieden soll. Caitlyns Töchtern Kylie (20) und Kendall Jenner (22) soll das Verlobungsgemunkel jedoch so gar nicht passen!

Laut einem Insider sollen die Jenner-Schwestern keinerlei Verständnis für die Liebschaft ihres Vaters haben. Gegenüber dem Magazin Life & Style verriet die Quelle: "Sie haben von Freunden erfahren, dass Caitlyn Sophia datet und es macht sie unglaublich traurig!" Besonders störe es Kylie und Kendall, dass die neue Flamme ihres Elternteils so jung ist. "Sie ist in deren Alter! Sie fühlen einen Mix aus Eifersucht und Misstrauen", so der Mitwissende weiter.

Caitlyns Verhältnis zu ihren Töchtern ist ein viel diskutiertes Thema: Seit der Transgender-Star, der früher als Sportler Bruce Jenner (68) bekannt war, sich seiner Geschlechtsumwandlung unterzog, werden immer wieder Stimmen laut, dass es des Öfteren zwischen den Familienmitgliedern kriseln soll. Kendall sträubte sich erst kürzlich auf einer Oscar-Party, mit ihrem Dad für Fotos zu posieren.

Splash News Caitlyn Jenner und Sophia Hutchins

Anzeige

Instagram / caitlynjenner Kendall Jenner, Caitlyn Jenner und Kylie Jenner

Anzeige

Mr.Canon / Splash News Caitlyn Jenner mit Sophia Hutchins auf dem Weg zu Kendall Jenners Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de