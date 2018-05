Donald Trump (71) kann scheinbar auch anders. Der amtierende Präsident der USA ist an sich nicht dafür bekannt, besonders herzlich mit seiner Frau Melania (48) zu sein. Doch nach der Nieren-OP der First Lady ist auch beim mächtigsten Mann der Welt die Sorge um das ehemalige Model merklich. Zwar begleitete Trump seine Liebste nicht zum Eingriff, jedoch eilte er kurz danach im Helikopter zu ihr ins Krankenhaus!

Der 71-Jährige machte sich am Montagnachmittag per Hubschrauber in Richtung des Militärkrankenhauses außerhalb der Stadtgrenze von Washington auf. Via Twitter bedankte er sich für die Anteilnahme: "Ich bin auf dem Weg zum 'Walter Reed Medical Center', um unsere großartige First Lady Melania zu sehen. Erfolgreicher Eingriff, sie ist wohlauf. Danke für die vielen Genesungswünsche." Auch, wenn dieser Tweet wenig emotional wirkt, so zeigen die Bilder doch einen mitgenommen Trump. Der sonst so souveräne Blondschopf wirkt auf den Aufnahmen deutlich angespannt.

Trump stand in der Öffentlichkeit für sein Verhalten gegenüber seiner Frau schon des Öfteren in der Kritik. Neben diversen Affären-Gerüchten leistete er sich auch so den ein oder anderen Fauxpas. So erwähnte er Melania nur einen Tag vor ihrer Einlieferung ins Krankenhaus mit keinem Wort in seinem Muttertags-Tweet. Auch zu ihrem Geburtstag Ende April schenkte er der 48-Jährigen nichts.

Win McNamee / Staff / Getty Images Melanie Trump in Washington D.C.

Oliver Contreras-Pool/Getty Images Donald Trump auf dem Weg ins Krankenhaus

Mark Wilson / Getty Images Melania und Donald Trump

