In der aktuellen Staffel von Let's Dance folgt ein Verletzungsschocker den nächsten: Nachdem Jimi Blue Ochsenknecht (26) bereits wegen eines gebrochenen Fußes frühzeitig ausschied und Marta Arndt (28) spontan für einen Tanz für Oana Nechiti (30) einspringen musste, hat es nun deren Tanzpartner Bela Klentze (29) getroffen. Der Schauspieler zog sich in der vergangenen Sendung einen Kreuzbandriss zu. Das Aus für Oana und Bela. Besonders Oanas Verlobter, Erich Klann (31), bedauert das Ausscheiden der beiden sehr!

"Ich kann es immer noch nicht glauben", fängt der rührende Instagram-Post von Erich an. Vor allem finde es der Profitänzer schade, dass Bela und sein Schatz nicht ihr volles Potenzial zeigen konnten. "Es tut mir so leid für mein Mädchen! Ich bin einfach nur stolz auf die beiden, besonders auf Oana, weil sie sich so gut um ihn gekümmert hat, ihn inspirierte und motivierte", schrieb der 31-Jährige in seinem Beitrag weiter.

Doch einen Trost gibt es für Erich und seine Liebste. Über die Zeit sei Bela zu einem richtigen Freund für das Paar geworden und das würdigt Erich sehr: "Der größte Gewinn: Wir haben eine weitere wunderbare Seele in unserem Freundebuch!" Was sagt ihr zu den Worten von Judith Williams' (45) Tanzpartner an das ausgeschiedene Dancing-Couple? Stimmt in der Umfrage ab!

