Der Hochzeitstanz von Ann-Kathrin Brömmel (28) und Mario Götze (25) soll wohl perfekt werden! Bereits vergangene Woche gab sich das Paar in einer standesamtlichen Trauung ganz heimlich das Jawort. Im Sommer soll dann jedoch eine riesige Sause mit Familie und Freunden auf Mallorca folgen. Bei diesem Romantikfeuerwerk darf natürlich auch ein intimer Tanz zu zweit nicht fehlen. Daher proben die Turteltauben aktuell eifrig für ihre Performance – mit prominenter Unterstützung!

Keine Geringere als die ehemalige Let's Dance-Profitänzerin Christina Luft (28) teilte auf ihrem Instagram-Kanal nun einen Schnappschuss vom gemeinsamen Training mit Ann-Kathrin und Mario. "Was meint ihr wohl, wofür wir geübt haben", gibt sie sich ihren Follower gegenüber geheimnisvoll. Die Community ist sich jedoch sicher: Das Promipaar hat gemeinsam mit der Parkettexpertin an seinem Hochzeitstanz gefeilt.

Ann-Kathrin und Christina kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit bei "Let's Dance". 2017 nahmen beide an der Jubiläumsstaffel des Erfolgsformats teil. Während das Model gemeinsam mit Profitänzer Sergiu Luca (35) den zehnten Platz belegte, tanzte Christina gemeinsam mit Promikandidat Giovanni Zarrella (40). In der fünften Liveshow hatte sich die 28-Jährige jedoch so schwer verletzt, dass sie für den Rest der Staffel ausfiel.

Florian Ebener/Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel

Andreas Rentz/Getty Images Ann-Kathrin Brömmel und Sergiu Luca in der 3. "Let's Dance"-Show 2017

Andreas Rentz / Getty Images Giovanni Zarrella und Christina Luft bei "Let's Dance"

