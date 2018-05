Seit dem 9. Mai läuft Bachelor in Paradise bei RTL, das Flirtformat mit Bachelor- und Bachelorette-Stars. Dieses Mal gehen die Singles in Thailand auf Liebessuche, doch dieses Konzept ist nicht jedermanns Geschmack. Im Promiflash-Interview bei der "WAHNSINN!"-Premiere in Berlin erklärt Designer Julian F. M. Stoeckel (31), warum er nicht überzeugt ist: "Ich werde es auch nicht gucken. Weil jetzt werden die abgelegten Leute, die es beim Bachelor nicht zu Ruhm gebracht haben, noch mal aufgekocht und noch mal in ein Format gesteckt." Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" im Special bei RTL.de



