Bei der Met Gala in New York schritten auch in diesem Jahr wieder unzählige Stars und Sternchen in aufwendigen Kostümen über den Red Carpet – darunter auch Fashion-Ikone Kim Kardashian (37)! Passend zu dem Motto "Himmlische Körper: Mode und die katholische Vorstellungskraft" schmiss sich Kim K in ein hautenges, goldenes Paillettenkleid mit XXL-Ausschnitt und Kreuz-Applikationen. Doch obwohl das Dress neben all den anderen extravaganten Outfits noch vergleichsweise schlicht daherkam – hinter dem Look der brünetten Schönheit steckte ziemlich viel Arbeit: Mindestens sechs Stylisten waren mit Kims Auftritt beschäftigt!

Ihr Team hatte offenbar alle Hände voll zu tun! Wie der Reality-TV-Mama nun auf ihrer offiziellen Webseite KimKardashianWest verriet, hatte jeder ihrer Assistenten einen anderen Zuständigkeitsbereich: Mit dem Fitting ihres Dekolletés, dem Styling ihrer Haare und ihrem Make-up waren jeweils zwei Hände beschäftigt. Zwei weitere Beauty-Experten waren für ihr goldenes Dress und den Saum des Kleides verantwortlich. Der sechste Helfer musste derweil versuchen, den Überblick zu behalten und dafür sorgen, dass die Dreifachmama am Ende auch pünktlich zu ihrem großen Auftritt auf dem roten Teppich stand.

Trotz makellosem Styling stach den Fotografen am Ende aber vor allem ein Detail ins Auge: Kim erschien ohne Begleitung auf dem Fashion-Event! Gatte Kanye West (40) hatte seine Liebste nach der hitzigen Debatte um seine skurrilen Aussagen zur Sklaverei kurzerhand alleine zu der Veranstaltung geschickt.

Jamie McCarthy/Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2018

Anzeige

Elder Ordonez / Splash News Kim Kardashian bei der Met Gala 2018

Anzeige

FZS/Splash Kim Kardashian bei der Met Gala 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de