Im Oktober vergangenen Jahres stellte Joe Jonas (28) seiner Liebsten Sophie Turner (22) die Frage aller Fragen. Nach rund einem Jahr Beziehung wollen die Turteltauben sich im kommenden Frühjahr nun das Jawort geben. Familie und Freunde der beiden sind deshalb schon ganz aus dem Häuschen und freuen sich riesig für die beiden. Besonders Joes jüngerer Bruder Nick (25) fiebert der bevorstehenden Hochzeit entgegen: Er wird für den zukünftigen Bräutigam eine Junggesellensause schmeißen!

Wird es wohl eine wilde Party geben oder doch eher bei einer ruhigen Männerrunde bleiben? Konkrete Vorstellungen von dem besonderen Abend seines Bruders hat Nick bisher noch nicht, wie er nun gegenüber E! News verriet: "Wir haben noch keine Pläne. Es wird respektvoll – sehr respektvoll. Wir werden Spaß haben – wir müssen. Er wird heiraten. Das ist eine große Sache." Außerdem betonte der Sänger, dass die Feier nicht nur für seinen Bruder sei, sondern auch für ihn und die anderen Gäste.

Während Joe seine Herzensdame offenbar längst gefunden hat und in knapp einem Jahr vor den Traualtar treten wird, genießt Nick sein Single-Dasein momentan in vollen Zügen. Immer wieder wird er beim Flirten und Turteln mit Hollywood-Beautys gesehen. Zuletzt soll er mit Schauspielerin Angela Sarafyan (34) angebandelt haben. Ob der 25-Jährige demnächst wohl auch die Frau fürs Leben finden wird? Was meint ihr? Stimmt ab!

Jackson Lee/Splash News Sophie Turner und Joe Jonas

Anzeige

Hyde Bellagio / Splash News Joe und Nick Jonas im Hyde Bellagio in Las Vegas

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Nick Jonas bei den Billboard Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de