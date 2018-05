In Sachen Männergeschmack kommen Gerda und Sally (17) wohl kaum auf einen Nenner. Beide Germany's next Topmodel-Kandidatinnen trennten sich kurz nach ihrem Rauswurf aus der TV-Sendung von ihren Partnern. Mit ihrer Entscheidung sind die Girls noch immer zufrieden. Wird es da etwa schon Zeit für eine neue Liebe? Vorher gilt es aber noch herauszufinden: Auf was für einen Typ Mann stehen Gerda und Sally überhaupt?

Bei einer Video-Aktion des Fernsehsenders ProSieben, die sich an der Dating-App Tinder orientierte, mussten die beiden Models potenzielle Partner für sich auswählen. Im Angebot: Ausschließlich Hollywood-Stars. Während Gerda sich ziemlich schnell auf Schauspiel-Hottie Channing Tatum (38) einschoss – den mochte sie wegen seiner Größe und seiner blonden Haare – tat sich Sally etwas schwerer. Doch auch sie legte sich schließlich fest: Die Musikstars Justin Bieber (24) und Zayn Malik (25) sowie der deutsche Schauspieler-Beau Elyas M'Barek (35) hatten es der 17-Jährigen angetan. "Den Elyas würde ich schon behalten. Einfach, weil ich finde, er ist ein sympathischer, lustiger Kerl und schlecht sieht er nicht aus", erklärte die Remscheiderin und drückte dem Foto einen Schmatzer auf.

"Absolut auf gar keinen Fall" würden die beiden aber "La La Land"-Star Ryan Gosling (37) daten. Sally findet: Der Leinwand-Profi sehe irgendwie komisch aus. Ähnliches treffe auf Deutschlands Kino-Liebling Matthias Schweighöfer (37) und GNTM-Juror Thomas Hayo zu. "Das wäre auch nicht mein Fall", gab Gerda in dem Videoclip zu. Das Fazit des Partnertests: Gerda bleibt ihrem "blonden Muskelmann"-Beuteschema treu, während Sally sich mit ihrer Vorliebe für "südländische Typen" offenbar geschmacklich neu orientiert hat.

Instagram / gerda.jlewis Ex-GNTM-Kandidatin Gerda Lewis und Ex-Freund Tobi

London Entertainment / Splash News Channing Tatum bei einer Presse-Veranstaltung in San Diego

Instagram / sally.topmodel.2018 GNTM-Sally mit Ex-Freund Juicy Gay

Cindy Ord / Freier Fotograf / Getty Images Thomas Hayo bei einer Party in New York



