Sie ist Germany's next Topmodel 2018! Toni (18) konnte sich im spektakulären Finale gegen ihre Konkurrentinnen Julianna (20), Pia (22) und Christina (22) durchsetzen. Neben einem Modelvertrag hat die Siegerin von Heidi Klums (44) Modelsuche zusätzlich noch 100.000 Euro gewonnen. Einen Höhenflug hat die schöne Stuttgarterin dadurch aber trotzdem nicht bekommen. Im Gegenteil: Für ihr Preisgeld hat Toni ziemlich bodenständige Pläne!

Trotz ihres Erfolges denkt die 18-Jährige zu allererst an ihre Familie. "Also ich wollte schon immer, immer, immer mit meiner Familie umziehen. Also ich fände es cool, wenn wir irgendwo in ein Haus investieren könnten", erzählte sie im ProSieben-Interview. Die TV-Beauty hat aber noch einen weiteren Wunsch – immerhin hat sie bei ihrem GNTM-Sieg auch noch ein brandneues Auto gewonnen, das sie bisher noch gar nicht fahren darf: "Und was mir auch sehr wichtig ist, ist, dass meine Schwester und ich endlich den Führerschein machen."

So herrlich bescheiden präsentierte sich die Laufstegschönheit auch schon auf der GNTM-Bühne. Kurz nach ihrem Triumph war sie sich sicher: "Ich weiß, dass ich alles Gott zu verdanken habe."

Florian Ebener / Getty Images Die GNTM-Finalistinnen von 2018 Pia, Toni, Christina und Julianna

Florian Ebener/Getty Images Toni Dreher-Adenuga, "Germany's next Topmodel"-Siegerin 2018

