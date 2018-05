Kann Sergiu Luca (35) im Halbfinale von Let's Dance antreten? Am Freitag wäre es bei dem Auftritt des Profitänzers mit Model Barbara Meier (31) fast zu einem schweren Unfall gekommen. Als der gebürtige Rumäne die Rothaarige bei einer Kopfüber-Hebefigur im Arm hielt, knickte er ein und fiel zusammen mit ihr zu Boden – verletzt wurde dabei aber keiner. Wie der 35-Jährige Promiflash jetzt verraten hat, führte eine Muskelverklemmung im Rücken, die ihn bereits seit Tagen piesackte, zum Fast-Sturz. Bedeutet diese Beeinträchtigung jetzt Sergius "Let's Dance"-Aus?

Tanzpartnerin Barbara Meier kann ihre Bedenken im Promiflash-Interview nach der Show am Freitag nicht verheimlichen: "Ich mache mir Sorgen! Mir tun Sergius Schmerzen noch mehr weh, als hätte ich selber welche!" Doch der Profi-Sportler beruhigt die einstige GNTM-Gewinnerin prompt – und macht klar, dass er auch weiterhin an ihrer Seite tanzen wird: "Ich habe vor fünf oder sechs Jahren eine Weltmeisterschaft mit verstauchtem Fuß getanzt. Für mich geht es bei Verletzungen immer darum, wie schwer die Verletzung ist. Das ist eine Muskelverletzung, kann nicht schlimm sein."

Bereits am vergangenen Mittwoch wollte Barbara Sergiu schon zum Arzt schicken, da empfand der Trainer seine Schmerzen aber noch nicht als so schlimm. Nun wird der Mann von Regina Luca (29) einen Physiotherapeuten aufsuchen – damit er zum großen Halbfinale am kommenden Freitag auch wirklich wieder fit ist!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Andreas Rentz/Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier bei "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca in der 10. Show von "Let's Dance"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Sergiu Luca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de