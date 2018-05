Ihr Leben steht Kopf! Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) erwarten in wenigen Monaten ihr erstes Kind. Der Babybauch wächst und wächst, die erste Hälfte ihrer Schwangerschaft hat Bibi bereits hinter sich. Auf YouTube erinnert sich die Klick-Millionärin an die Veränderungen der vergangenen Wochen zurück: Sie sei viel emotionaler und geruchsempfindlicher geworden. Die Behaarung am Bauch habe sich verstärkt, genauso ihr Durst. Die körperlichen Beschwerden wie Unwohlsein habe sie inzwischen überwunden. Bibi zieht ein klares Fazit: "Jetzt, so in der Mitte der Schwangerschaftszeit, geht es mir megagut. Ich habe mich selten so gut gefühlt. Also, es ist wirklich so."



