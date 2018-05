Ein echter Liebeskracher bei GZSZ: Anni Brehme (Linda Marlen Runge, 32) und Katrin Flemming (Ulrike Frank, 49) kommen sich richtig nahe! Seit Wochen schon knistert es zwischen der Tontechnikerin, die seit einiger Zeit für Katrin arbeitet, und ihrer Chefin. Das Pikante an der Sache: Anni war zuvor mit deren Ex Jasmin (Janina Uhse, 28) zusammen! In der heutigen Folge küssen sich die beiden nun endlich – und die Fans reagieren gespalten auf das Techtelmechtel!

Eigentlich hat Anni nur das Gespräch mit ihrer Vorgesetzten gesucht und wollte die Spannungen, die zwischen den beiden in der Luft liegen, aus der Welt schaffen. Die Unterhaltung endet stattdessen in einem leidenschaftlichen Kuss. Für einige Fans, die die Vorschau zur GZSZ-Episode auf Facebook gesehen haben, ist dieser innige TV-Moment jedoch kein Grund zum Mitschmachten. "Das ist echt mega übertrieben. Passt überhaupt nicht zu den Rollen", findet eine Nutzerin. Andere Fans stören sich an der Tatsache, dass Anni mit der Mutter ihrer Ex knutscht – das nennen einige sogar geschmacklos.

Es gibt jedoch auch positive Stimmen unter dem Posting: So unrealistisch, wie viele Zuschauer meinen, sei die Story doch gar nicht. Ulrike Frank, die die Unternehmerin Katrin spielt, findet die verzwackte Geschichte um den Anni-Flirt sogar ziemlich aufregend, wie sie Promiflash vor Kurzem verraten hat. "Also, ich bin noch sehr gespannt, was das alles mit Katrin auch macht und mit Anni, aber das wird noch ein bisschen spannend", erzählte die gebürtige Stuttgarterin. Eure Meinung zur Diskussion könnt ihr in unserer Umfrage abgeben.

