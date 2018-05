Ist Khloe Kardashian (33) dem Schlankheitswahn verfallen oder stecken hinter ihrer Fitnessoffensive doch andere Gründe? Vor wenigen Wochen ist die drittälteste Tochter von Momager Kris Jenner (62) zum ersten Mal selbst Mutter geworden. Anstatt sich Ruhe zu gönnen und es langsam angehen zu lassen, schwitzte die Blondine nur Tage später wieder im Gym. Tatsächlich könnte der Fremdgehskandal um ihren Lebenspartner Tristan Thompson (27) der Grund für ihr Hardcore-Training sein.

Wie ein Insider aus ihrem Familienkreis The Sun Online verriet, suche Khloe im Fitnessstudio bewusst nach Ablenkung. Schon vor der Geburt ihrer Tochter hatte sie ihren Lebensmittelpunkt nach Cleveland im US-Bundesstaat Ohio verlegt, doch seit Tristan sie während der Schwangerschaft hintergangen hat, sehne sie sich mehr denn je nach ihren Liebsten in Kalifornien: "Khloe fühlt sich einsam und isoliert. Sie hat ihre Familie nicht gesehen, seit die zu Trues Geburt vor Ort war. Sie vermisst ihre Geschwister und ihre Mutter." Auch wenn der Clan per FaceTime in Kontakt bleibe, sei das für die frischgebackene Mama nicht genug. Der Sport habe nicht nur Auswirkungen auf ihre überschüssigen Babypfunde, sondern auch auf ihre Gefühlswelt: "Sie hofft, dass die Endorphine vom Training ihren Schmerz im Keim ersticken."

Wie es mit ihr und Tristan weitergeht, ist übrigens noch nicht klar. Trotz des krassen Vertrauensbruchs wurde Khloe Anfang Mai bei einem Dinner-Date mit dem Vater ihres Kindes gesichtet. Paparazzi-Aufnahmen lassen vermuten, dass die beiden offenbar nicht mehr im Clinch liegen.

Snapchat / khloekardashian Khloe Kardashian fünf Wochen nach der Geburt von Töchterchen True

Anzeige

Khloe Kardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Anzeige

Robin Marchant / Getty Images Khloe Kardashian bei einem Event in NYC

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de