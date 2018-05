Brigitte Nielsen ist zum fünften Mal schwanger – und das mit 54 Jahren! Seit 2006 ist die Ex-Dschungelcamp-Queen mit ihrem fünften Ehemann Mattia Dessi (39) verheiratet. Aus ihrem erneuten Kinderwunsch machte die Schauspielerin in Interviews kein Geheimnis – nun erfüllt er sich: "Die Familie wächst", schrieb die Schauspielerin zu einem Pic auf Instagram, auf dem sie ihren XXL-Babybauch präsentiert. Doch einige Fans glauben der Blondine nicht: Vor fünf Tagen lud sie ein Video hoch, in dem sie gertenschlank aussieht. Der Clip entstand wahrscheinlich nicht erst vor Kurzem, sondern bereits vor einem Monat. Das legt zumindest ein Foto nahe, das am 22. April 2018 geschossen wurde und auf dem Brigitte dieselbe Kleidung trägt wie in dem Video.



