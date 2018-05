Vor über zwei Monaten musste sich Stefanie Giesinger (21) operieren lassen. Sie leidet an einer seltenen Erkrankung, bei der sich die Lage ihrer Organe offenbar immer wieder verschiebt und wegen der Steffi schon oft im Krankenhaus behandelt wurde. Von der letzten OP blieb eine riesige Narbe auf dem Bauch zurück, die das Model seinen Followern von Anfang an offen gezeigt hat. Nun gibt die GNTM-Gewinnerin von 2014 in ihren Instagram-Storys ein Narben-Update und das beweist: Die Wunde ist mittlerweile schon richtig gut verheilt!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de