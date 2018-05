Das GZSZ-Special auf Mallorca war für die Fans wirklich ein Auf und Ab der Gefühle. Anfangs hatten alle Charaktere eine gute Zeit, feierten die Zwillinge Emily (Anne Menden, 32) und Philipp (Jörn Schlönvoigt, 31) und genehmigten sich den einen oder anderen Drink. Als Erik (Patrick Heinrich, 33) jedoch plötzlich auftauchte, kippte die Stimmung! Er prügelte sich mit John (Felix von Jascheroff, 35), fesselte die anderen im Haus, schoss auf Sophie (Lea Marlen Woitack, 31) und lieferte sich am Ende mit John einen Showdown an einer Klippe. Spektakulärer hätte das Drehbuch wohl nicht sein können, aber es gibt auch einige Punkte, die uns spanisch vorkamen. Promiflash zeigt euch fünf Momente, die ganz schön skurril wirkten!

1. Alex fliegt nicht mit auf die Insel

Die Taschen sind eigentlich längst gepackt, Maren und ihr Partner Alex (Clemens Löhr, 50) stehen am Flughafen. Kurz vor dem Abflug scheinen bei der werdenden Mutter aber alle Sicherungen durchzubrennen. Sie will ohne ihren Liebsten fliegen. Klar, Alex hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, dass er nicht der Vater des ungeborenen Kindes ist und Maren einfach Zeit zum Nachdenken braucht, aber wer würde ohne großen Widerstand zu Hause bleiben?

5. Wie schwer ist Sophie wirklich verletzt?

Es war DER Schocker im GZSZ-Special. In einem Gerangel löst sich ein Schuss und Erik trifft Sophie. Maren schafft es, die verletzte Frau in ein Nebenzimmer zu ziehen und hinterlässt dabei eine Blutspur. Sophie geht es sichtlich schlecht, sie ist blass, schwach und nicht einmal Maren scheint sich sicher, dass die Business-Frau die Verletzung überlebt. Obwohl Philipp Arzt ist, darf er nicht zu Sophie, um die Blutung zu stoppen. Nachdem die ganze Truppe befreit wurde, wird die Frau von Leon (Daniel Fehlow, 43) zwar im Krankenwagen versorgt, nach der Rückkehr in Berlin geht es ihr aber schon wieder blendend! Wie schlimm war die Schusswunde also wirklich? Ob skurrile Fakten oder nicht, solche Momente gehören bei einer XXL-Folge doch einfach dazu!

3. Warum ruft Emily nicht die Polizei?

Während John & Co. geknebelt im Haus liegen, sitzt Emily am Strand und hat keine Ahnung, was in der Finca eigentlich abgeht. Als sie zurückschlendert und durch eine Scheibe den bewaffneten Erik sieht, greift sie nicht einfach zum Handy und ruft die Polizei. Sie könnte ihr Smartphone natürlich nicht in der Tasche haben, für das It-Girl aber eher untypisch.

4. Shirin holt das Auto mit links ein!

Erik zwingt John, mit dem Auto loszufahren und macht ihm während der Fahrt auch noch zusätzlich Druck mit der Waffe. Shirin reagiert blitzschnell und rast mit dem Roller hinterher. Blöd nur, dass der Tank schlappmacht. Für die toughe Geschäftsfrau aber kein Weltuntergang. Sie nimmt einfach die Beine in die Hand und rennt dem Wagen hinterher. Wenn einer im Kiez rasend schnell ist, dann ja wohl Shirin!

2. Erik findet eine Waffe im Schuppen

Nachdem Erik mit seinem Auftauchen in der Finca für einen Riesen-Schock gesorgt hat, kommt es zur Prügelei zwischen ihm und John. Zusammen mit Shirin schafft John es, den Mützenträger in einem Schuppen einzusperren. Wie es der Zufall so will, findet Erik dort eine Waffe und das Drama nimmt seinen Lauf. Schon komisch, dass die Knarre einfach auf dem Gelände der Traum-Finca versteckt wurde!

MG RTL D / Rolf Baumgartner Clemens Löhr und Eva Mona Rodekirchen bei GZSZ

MG RTL D / Sebastian Geyer Erik (Patrick Heinrich) in der GZSZ-Spezialfolge

MG RTL D / Sebastian Geyer Emily (Anne Menden) und Paul (Niklas Osterloh) in der GZSZ-Spezialfolge

MG RTL D / Sebastian Geyer Maren (Eva Rodekirchen), Emily (Anne Menden), Paul (Niklas Osterloh) & Sophie (Lea Marlen Woitack)

MG RTL D / Benjamin Kampehl Eva Mona Rodekirchen und Lea Marlen Woitack bei GZSZ

MG RTL D / Sebastian Geyer GZSZ-Schauspielerin Gamze Senol

RTL/Sebastian Geyer Lea Marlen Woitack



