Er kann den Hate nicht verstehen! Seit über einem Jahr sind Moritz Garth (22) und Lisa-Marie Schiffner (17) ein Paar. Als Sänger und Influencerin werden beide auf Social Media tausendfach abonniert – und das bringt seine Tücken mit sich. Vor allem die 17-jährige YouTuberin wird immer wieder wegen ihrer vermeintlich zu knappen Outfits angefeindet und kritisiert. Ihren Schatz lassen die Hate-Kommentare aber kalt.

Bei den About You Awards 2018 kommt das Instagram-Traumpaar auf die negativen Kommentare unter Lisa-Maries Pics zu sprechen. "Das ist so ein Thema! Die Leute regen sich auf, wenn du einen Sport-BH anhast, aber wenn sie ein Bikinifoto postet nicht. Da frage ich mich: Was ist falsch?", regt sich Moritz im Promiflash-Interview auf.

Seine Model-Freundin nehme sich die Anmerkungen nicht zu Herzen. Jeder solle sich in die Kleidungsstücke hüllen, in denen er sich wohlfühle: "Ich ziehe immer an, was ich möchte und ich werde es auch immer machen und das sollte jeder machen. Ich weiß, wo meine Grenze ist, die werde ich nicht überschreiten."

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Maria Schiffner beim Coachella

Instagram / lisamarie_schiffner Moritz Garth und Lisa-Marie Schiffner im Urlaub

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner, Influencerin

